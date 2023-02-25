الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد العين في كأس السوبر الإماراتي
يستضيف ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر مساء اليوم السبت مواجهة كأس السوبر الإماراتي التي تجمع بين الشارقة وضيفه العين.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد العين وكل التفاصيل المتعلقة بمباراة كأس السوبر الإماراتي.. فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله بجانب المعلق أحمد الحوسني.
وتنقل أيضا عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقام المباراة بين العين بطل الدوري في الموسم الماضي والشارقة بطل كأس رئيس الدولة.
وحصد العين اللقب 5 مرات وهو الأكثر تتويجًا بالتساوي مع شباب الأهلي دبي ولكن آخر تتويج من نصيب العين كان عام 2015.
وتوج الشارقة باللقب مرتين عامي 1993 و2019.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 12 نوفمبر الماضي بالتعادل بهدفين لكل منهما في بطولة الدوري.
أسلحة العين
يسعى العين لتحقيق لقب كأس السوبر بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي.
ويتطلع العين للتتويج باللقب الغائب منذ 8 أعوام كاملة واستكمال الثنائية الخاصة بالموسم الماضي.
وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن البطولة من مباراة واحدة وهو ما يستدعي التركيز الشديد وعدم ارتكاب أي أخطاء.
وأشار إلى أن فريقه يعاني بالفعل من مشاكل دفاعية لأنه يلعب كرة قدم مفتوحة موضحًا أن الشارقة أيضًا يجد نفس المعاناة لأنه يعتمد على الهجوم.
ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي كوامي أوتون وتين جيدفاج وبندر الأحبابي وإيريك جورجينس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المهدي مبارك وخالد البلوشي وفلاح وليد، مع ثلاثي الهجوم أندريه يارمولينكو وسفيان رحيمي ولابا كودجو.
أوراق الشارقة
يتسلح الشارقة بخبرات مدربه الروماني أولاريو كوزمين من أجل التتويج باللقب.
وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباراة السوبر دائمًا صعبة وقوية ولها حسابات خاصة، موضحًا أن اللعب ضد العين يزيد من صعوبة اللقاء في ظل قوة المنافس.
وأشار إلى أنه يتمنى مواجهة ممتعة تليق بالفريقين، خاصة أن تذاكر المباراة تم بيعها بالكامل، وهو ما يجعل الأجواء جماهيرية بامتياز.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وخالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن والحسن صالح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد حسن ومحمد عبدالباسط ولوان بيريرا وكايو لوكاس، مع ثنائي الهجوم باكو ألكاسير ودجانيني تافاريس.
وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة كعادة النهائيات ولكن صعوبة اللقاء تزداد بوجود فريقين كبيرين بقيمة العين والشارقة.
وأوضح أن العين فريق قوي وبطل الدوري ولديه عناصر تملك الخبرات وتصنع الفارق وتحديدًا المهاجم لابا كودجو، مؤكدا أن الشارقة فريق منظم وسريع تحت قيادة المدرب كوزمين وشرس هجوميًا بوجود باكو ألكاسير ودجانيني.