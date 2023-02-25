الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد العين في كأس السوبر الإماراتي

أسلحة العين

يسعى العين لتحقيق لقب كأس السوبر بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي.

ويتطلع العين للتتويج باللقب الغائب منذ 8 أعوام كاملة واستكمال الثنائية الخاصة بالموسم الماضي.

وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن البطولة من مباراة واحدة وهو ما يستدعي التركيز الشديد وعدم ارتكاب أي أخطاء.

وأشار إلى أن فريقه يعاني بالفعل من مشاكل دفاعية لأنه يلعب كرة قدم مفتوحة موضحًا أن الشارقة أيضًا يجد نفس المعاناة لأنه يعتمد على الهجوم.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي كوامي أوتون وتين جيدفاج وبندر الأحبابي وإيريك جورجينس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المهدي مبارك وخالد البلوشي وفلاح وليد، مع ثلاثي الهجوم أندريه يارمولينكو وسفيان رحيمي ولابا كودجو.