تقرير: إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي على رادار عدة أندية أوروبية
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تلقي إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز ونجم المنتخب الأولمبي المصري، عدة عروض أوروبية، إثر تألقه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في المغرب.
وحصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، عقب المباراة التي جمعت الفراعنة الشباب أمام المغرب، حيث توج "أسود الأطلس" باللقب عقب الفوز بنتيجة 1-2.
وكشف رومانو، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأحد، أن "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تستهدف ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما".
وخلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.
يذكر أن عادل صاحب الـ22 عامًا، لديه عقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، أي حتى 30 يونيو 2026.
وتأهل كل من منتخب مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب منتخب غينيا في مباراة ملحق مع منتخب من آسيا لتحديد المتأهل بينهما.