"الأولمبية الأمريكية": مشاركة أي رياضي من روسيا وروسيا البيضاء بأولمبياد 2024 ستكون كمحايد

أيدت اللجنة الأولمبية الأمريكية، يوم الإثنين، استكشاف إمكانية مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد 2024، لكنها قالت إنه يجب عليهم القيام بذلك كمنافسين محايدين دون أي استثناءات.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توجيهات للهيئات الرياضية في فبراير/ شباط الماضي لإبعاد رياضيي روسيا عن المنافسات في أعقاب غزو بلادهم لأوكرانيا.

وليس لدى اللجنة الأولمبية الدولية أي خطط فورية لرفع الإيقاف.

وفي وقت صدور توصية اللجنة الأولمبية الدولية، قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها لا توافق نهائيا على هذه الخطوة، قائلة إنها "تتعارض مع كل من الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق (الأولمبي)".