رسميا.. جادون سانشو يعود إلى بروسيا دورتموند
أعلن بروسيا دورتموند، رسميًّا، اليوم الخميس، عودة الإنجليزي جادون سانشو من مانشستر يونايتد.
وكتب بروسيا دورتموند عبر حسابه في منصة "X": "تعاقد بروسيا دورتموند مع جادون سانشو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".
وأضاف: "يمتد عقد الإعارة حتى 30 يونيو 2024".
وسبق أن لعب سانشو، البالغ من العمر 23 عامًا، لبروسيا دورتموند بين 2017 و2021 قبل أن يغادر لمانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن سانشو لعب لبروسيا دورتموند 137 مباراة سجل فيها 50 هدفا وصنع 64.
ولعب سانشو 82 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل فيها 12 هدفا وصنع 6 لكنه لعب 3 مباريات منذ بدء الموسم الحالي بواقع 76 دقيقة ودخل في خلاف مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ خلافه العلني مع تين هاغ، إذ تم استبعاد اللاعب أمام آرسنال في نهاية أغسطس، وبعد ذلك قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أصبح "كبش فداء".
وأدى رفض اللاعب الدولي الإنجليزي الاعتذار إلى استبعاده من الفريق الأول منذ ذلك الحين.
وكان سانشو يتدرب بمفرده في كارينغتون بأجر كامل بعد رفضه الاعتذار لتين هاغ؛ ما كلف مانشستر يونايتد نحو 4 ملايين جنيه إسترليني من الأجور بموجب شروط عقده الذي تبلغ قيمته 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.