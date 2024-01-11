رسميا.. جادون سانشو يعود إلى بروسيا دورتموند

أعلن بروسيا دورتموند، رسميًّا، اليوم الخميس، عودة الإنجليزي جادون سانشو من مانشستر يونايتد.

وكتب بروسيا دورتموند عبر حسابه في منصة "X": "تعاقد بروسيا دورتموند مع جادون سانشو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "يمتد عقد الإعارة حتى 30 يونيو 2024".