ناقوس خطر يدق أمام الأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

أصبحت الكرة العربية مهددة بشكل جدي بفقدان لقب دوري أبطال أفريقيا الذي أحكمت عليه قبضتها منذ نسخة العام 2017، التي توج فيها الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويجات القارية، عقب نهائي عربي جمعه بالوداد المغربي.

وخلال آخر سبع نسخ من أمجد الكؤوس القارية، فرضت الأندية العربية سيطرة تامة على اللقب، الذي تداول عليه كل من الأهلي (ثلاثة ألقاب)، والترجي التونسي (لقبان)، والوداد المغربي (لقبان)، لكن النسخة الحالية التي يسدل الستار اليوم السبت، على مرحلة المجموعات فيها، شكلت ناقوس خطر للنوادي العربية التي سيتراجع حضورها في الأدوار الإقصائية إلى فريقين فقط أو ثلاث فرق على أقصى تقدير.

وقبل الجولة الأخيرة التي تختتم السبت، ضمن الأهلي المصري فقط تأهله للدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة، في حين سيتنافس الترجي التونسي والهلال السوداني على البطاقة الثانية من المجموعة الثالثة، وسيكون الوداد المغربي، في مقابل ذلك، أمام مهمة شبه مستحيلة للتأهل عندما يواجه أسيك الإيفواري، وعينه على المواجهة الأخرى من المجموعة الثانية بين سيمبا التنزاني وجالاكسي البوتسواني.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023، كانت 6 أندية من أصل 8 فرق في الدور ربع النهائي، عربية وهي الأهلي المصري، وشبيبة القبايل وشباب بلوزداد الجزائريان، والوداد والرجاء المغربيان، والترجي التونسي، فيما سجلت ثلاث أندية وهي الأهلي، والوداد، والترجي تواجدها في المربع الذهبي.

كما سجلت الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، تواجد أربع أندية عربية على الأقل، وذلك منذ نسخة 2017 التي شهدت للمرة الأولى بداية أدوار خروج المغلوب من ربع النهائي عوضا عن نصف النهائي، لكن النسخة الحالية ستشهد بالتأكيد حضور ثلاث أندية عربية كأقصى حد، وفريقين فقط في أسوإ الأحوال ضمن دور الثمانية.

وقبل استكمال مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمنت أندية سان داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، والأهلي المصري، ويانغ أفريكانز التنزاني، وبترو أتلتيكو الأنغولي، وأسيك الإيفواري، تأهلها لأدوار خروج المغلوب، فيما تتنافس أربعة أندية هي الترجي التونسي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني، والوداد المغربي، على البطاقتين السابعة والثامنة.