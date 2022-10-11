هناء حمزة: عقد ابنتي "مزور".. والأهلي لازم يكسب سواء بالظلم أو البلطجة (فيديو)

شنت هناء حمزة، نائب الاتحاد المصري لكرة الطائرة، وأسطورة الكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري سابقا هجوما قويا على مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود الخطيب.

ونشب صراع بين حمزة والأهلي بسبب توقيع ابنتها "مريم مصطفى" لاعبة الأهلي ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، عقدا للانتقال إلى الزمالك.

ويقول مسؤولو الأهلي، إن مريم مصطفى جددت عقدها مع الأهلي ما يعني عدم قدرتها على توقيع عقد جديد مع الزمالك، فيما تؤكد هناء حمزة أن عقد ابنتها الذي يتحدث عنه مسؤولو الأهلي مزور.

وشددت حمزة في تصريحات تلفزيونية على أن ابنتها وقعت بحسن نية على أوراق من أجل مستحقات قديمة لها، قبل أن تتفاجأ بمسؤولي الأهلي يقولون إنها أوراق تجديد عقد.

وحرك النادي الأهلي شكوى ضد مريم مصطفى ابنة هناء حمزة بعد توقيعها للزمالك حفاظا على حقوق النادي، وهو ما تراه هناء حمزة حربا عليها وعلى ابنتها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمعارضتها مجلس الإدارة الحالي الذي يحاربها منذ انضمام ابنها لقائمة محمود طاهر منافس محمود الخطيب السابق في انتخابات مجلس إدارة الأهلي.

وقالت حمزة في تصريحات تلفزيونية، إن مسؤولي الأهلي يحاربون على عقد ابنتها كأنها النجم "عبدالله السعيد" لاعب منتخب مصر وبيراميدز، وإنها فوجئت بوجود شرط جزائي قدره 3 ملايين جنيه في العقد الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة الطائرة من أجل شكوى ابنتها.

وأردفت حمزة "مسؤولو الأهلي يتحدثون مع الجميع من أجل معاقبة ابنتي، يوجد قانون والقضية منظورة في النيابة، في الأهلي يتعاملون بأن الأهلي لازم يكسب سواء بالظلم أو البلطجة".

وأتمت: "رغبتي وابنتي اللعب للزمالك، ونتعرض لاغتيال معنوي من جانب اللجان الإلكترونية لمجلس الإدارة الحالي منذ سنوات، متى ينتهي ذلك".

وأكدت قناة الأهلي من قبل أن عقد ابنة هناء حمزة مع الأهلي صحيح، وأن رغبة اللاعبة في فسخ العقد جاءت بسبب تلقيها عرضا ماليا أعلى من الزمالك.