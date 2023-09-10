UFC 293.. شون ستريكلاند يُسقط أديسانيا ويتوج بطلا للوزن المتوسط (فيديو)
شهدت منافسات "UFC 293" في سيدني، يوم السبت، واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الفنون القتالية المختلطة بفوز شون ستريكلاند بالإجماع على إسرائيل أديسانيا وبالتالي أصبح البطل الجديد للوزن المتوسط.
وبعد أداء رائع فاجأ شون ستريكلاند محبي الفنون القتالية المختلطة لينتصر في 4 جولات لصالح واحدة لإديسانيا، ليفوز بإجماع قرار الحكام.
ولم يتمكن أديسانيا، الذي تواجد كبطل للوزن المتوسط في معظم السنوات الأربع الماضية، من إيجاد طريقة لكسر ستريكلاند. وتعرض المقاتل النيجيري البالغ من العمر 34 عامًا عدة مرات للكمات قوية من ستريكلاند أدت إلى إبطائه.
وبدا ستريكلاند واثقا من النصر حيث وجه بيده اليمنى ضربة قوية في نهاية الجولة الأولى لمنافسه، مما أدى إلى ضمان خروجه بالضربة القاضية، وعلى الرغم من أن أديسانيا وصل إلى نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في الجولات التالية.
واشتهر أديسانيا بضرباته الإبداعية، ولكنه أصبح يائسًا بشكل متزايد مع تقدم القتال وفاز بواحدة فقط من الجولات الخمس.
وقال شون ستريكلاند، عقب النزال: "أشعر أنني في حلم، لقد أعتقدت أنني سأعود إلى المنزل بوجه مليء بالدماء وبقلب مكسور.. لقد صدمت مما حدث، أنا لا أبكي كثيرا وأحاول الحفاظ على تماسكي".