UFC 293.. شون ستريكلاند يُسقط أديسانيا ويتوج بطلا للوزن المتوسط (فيديو)

وبدا ستريكلاند واثقا من النصر حيث وجه بيده اليمنى ضربة قوية في نهاية الجولة الأولى لمنافسه، مما أدى إلى ضمان خروجه بالضربة القاضية، وعلى الرغم من أن أديسانيا وصل إلى نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في الجولات التالية.

واشتهر أديسانيا بضرباته الإبداعية، ولكنه أصبح يائسًا بشكل متزايد مع تقدم القتال وفاز بواحدة فقط من الجولات الخمس.

وقال شون ستريكلاند، عقب النزال: "أشعر أنني في حلم، لقد أعتقدت أنني سأعود إلى المنزل بوجه مليء بالدماء وبقلب مكسور.. لقد صدمت مما حدث، أنا لا أبكي كثيرا وأحاول الحفاظ على تماسكي".