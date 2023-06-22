إيقاف مباراة سانتوس وكورينثيانز بسبب شغب الجماهير وإطلاق ألعاب نارية (فيديو)
اضطر الحكم لإيقاف مباراة كورينثيانز وسانتوس في الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي بسبب أعمال شغب وإطلاق ألعاب نارية على أرض الملعب.
كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الجماهير حاولت منع اللاعبين من الوصول إلى غرفة الملابس.
وعلى ملعب أوربانو كالديرا معقل سانتوس تقدم كورينثيانز بهدف يوري ألبيرتو في الدقيقة 19 وهدف عكسي سجله جواو لوكاس في الدقيقة 28.
وقالت "صن" إن الغضب اشتعل مع اقتراب المباراة من نهايتها، حيث أطلق مشجعو سانتوس وابلًا من "الصواريخ" والألعاب النارية والشعلات النارية على مرمى كورينثيانز، ما أجبر الحارس كاسيو وزملاءه على الفرار.
كما هتف المشجعون على لاعبيهم: "فريق بلا خجل".
وبينما غطى الدخان الملعب، تحركت شرطة مكافحة الشغب لضمان عدم دخول أي شخص إلى أرض الملعب.
وأكدت الصحيفة أن لاعبين من الفريقين هددوا بالخروج من المباراة احتجاجًا على الفوضى.
وبعد لحظات، تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة في الدقيقة 88، وبعد ذلك تعرض لاعبو سانتوس لانتقادات من جماهيرهم.
وخلال اتجاه اللاعبين للنفق المؤدي لغرف الملابس اندلعت شعلة من المدرجات، ما أدى إلى تشتيت اللاعبين.
ثم أُجبرت شرطة مكافحة الشغب على إنشاء ممر للاعبي سانتوس، الذين ركضوا إلى النفق.
وتدّخلت الشرطة نحو المدرجات وتهدئة الموقف.
وأكد رئيس المحكمة الرياضية البرازيلية العليا، القاضي خوسيه بيرديز دي جيسوس في وقت لاحق، أن الدوري سيوافق على الطلب المقدم بأن تُلعب مباراة سانتوس المقبلة على أرضه خلف أبواب مغلقة.
ومن المقرر أن يواجه سانتوس منافسه فلامنغو يوم الأحد.
ويحتل سانتوس المركز الـ13 برصيد 13 نقطة فقط من 11 مباراة مقابل 12 نقطة من 11 مباراة لكورينثيانز في المركز الـ15.