إيقاف مباراة سانتوس وكورينثيانز بسبب شغب الجماهير وإطلاق ألعاب نارية (فيديو)

وقالت "صن" إن الغضب اشتعل مع اقتراب المباراة من نهايتها، حيث أطلق مشجعو سانتوس وابلًا من "الصواريخ" والألعاب النارية والشعلات النارية على مرمى كورينثيانز، ما أجبر الحارس كاسيو وزملاءه على الفرار.

كما هتف المشجعون على لاعبيهم: "فريق بلا خجل".

وبينما غطى الدخان الملعب، تحركت شرطة مكافحة الشغب لضمان عدم دخول أي شخص إلى أرض الملعب.

وأكدت الصحيفة أن لاعبين من الفريقين هددوا بالخروج من المباراة احتجاجًا على الفوضى.