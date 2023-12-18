ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعبر لاتسيو ويطير بالصدارة (فيديو)
ابتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز على مضيفه لاتسيو بهدفين دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
وسع إنتر الفارق بينه وبين الوصيف يوفنتوس إلى 4 نقاط
جاء الهدف الافتتاحي لإنتر عبر هدية من آدم ماروسيتش مدافع لاتسيو الذي أعاد الكرة للخلف لتصل إلى مارتينيز ليطلق تسديدة من مدى قريب تجاوزت الحارس إيفان بروفيديل وسكنت شباكه في الدقيقة 40.
وضاعف تورام تقدم إنتر بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة عند القائم البعيد بعد استغلال تمريرة متقنة من نيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط مستغلا تعثر ملاحقه يوفنتوس الذي تعثر بالتعادل مع جنوى 1/1 في افتتاح الجولة مساء الجمعة الماضي.
بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 21 في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: