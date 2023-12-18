ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعبر لاتسيو ويطير بالصدارة (فيديو)

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط مستغلا تعثر ملاحقه يوفنتوس الذي تعثر بالتعادل مع جنوى 1/1 في افتتاح الجولة مساء الجمعة الماضي.

بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 21 في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: