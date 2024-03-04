الركراكي يستدعي نجم موناكو الشاب لقائمة منتخب المغرب

استدعى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، لاعب موناكو الفرنسي، إلياس بن الصغير، لتمثيل المنتخب الأول، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وجاء استدعاء إلياس بن الصغير، البالغ من العمر 19 عامًا، بعدما أنهى كافة الإجراءات التي تتيح له تمثيل المغرب، من الناحية القانونية والإدارية، وفقًا لِما ذكره موقع "h24info".

ويستعد منتخب المغرب، لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا خلال الشهر الجاري، ضمن التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2026.