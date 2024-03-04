الركراكي يستدعي نجم موناكو الشاب لقائمة منتخب المغرب
استدعى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، لاعب موناكو الفرنسي، إلياس بن الصغير، لتمثيل المنتخب الأول، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.
وجاء استدعاء إلياس بن الصغير، البالغ من العمر 19 عامًا، بعدما أنهى كافة الإجراءات التي تتيح له تمثيل المغرب، من الناحية القانونية والإدارية، وفقًا لِما ذكره موقع "h24info".
ويستعد منتخب المغرب، لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا خلال الشهر الجاري، ضمن التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2026.
ويسعى منتخب المغرب لتقوية صفوفه بمواهب جديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة، للتعافي مؤخرًا من الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار، بعدما ودَّع المسابقة من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا.
وولد اللاعب الشاب عام 2005 في فرنسا من أبوين مغربيين، وهو ما يجعله مؤهلًا قانونيًّا لتمثيل منتخبي فرنسا والمغرب.
وسبق لبن صغير أن مثل جميع منتخبات فرنسا للفئات السنية، غير أنه ما زال قادرًا على تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى مغربية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تألق بن صغير مع فرق الفئات السنية جلب إليه أنظار نادي موناكو الذي ضمه عام 2021.
وتم تصعيد اللاعب الشاب للفريق الأول في بداية موسم 2023.