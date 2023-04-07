رياضة
"كاف" يعاقب فيوتشر بسبب عدم قانونية مشاركة أحمد رفعت
رفعت شارك في مباراتي بيراميدز والجيش الملكي، دون قيده بعد عودته من الإعارة مع صفوف الوحدة الإماراتي.
عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي فيوتشر المري، بخصم 6 نقاط من رصيده بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد مشاركة أحمد رفعت دون قيده.
خصم 6 نقاط من فيوتشر وغرامة 10 آلاف دولار بسبب عدم قانونية مشاركة أحمد رفعت
أحمد رفعت قد شارك مع فيوتشر، بعد عودته من الوحدة الإماراتي، في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.
ثم لعب رفعت 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه بالمباراة 3-0.
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، توقيع غرامة مالية على فيوتشر تقدر بـ10 آلاف دولار، بجانب خصم النقاط الستة بسبب مشاركة أحمد رفعت غير القانونية.
وتم اعتبار فيوتشر خاسرا 3 مباريات في الكونفدرالية بسبب مشاركة رفعت غير القانونية.
وخرج فيوتشر من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.