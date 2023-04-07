"كاف" يعاقب فيوتشر بسبب عدم قانونية مشاركة أحمد رفعت

أحمد رفعت قد شارك مع فيوتشر، بعد عودته من الوحدة الإماراتي، في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.

ثم لعب رفعت 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه بالمباراة 3-0.