تحسبا لخروج مبابي .. لويس إنريكي يخطط لخطف نجم برشلونة

بدأت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في الإعداد لفترة "ما بعد كيليان مبابي"، وذلك بعد أن أصبح خروج هدافه الحالي ونجمه الأول مسألة وقت لا أكثر.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "أونز مونديال" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي ستتخلص بالتأكيد من عبء مالي كبير كان يثقل كاهلها والمتمثل أساسا في رواتب وامتيازات مبابي التي ستذهب بالتأكيد لتوقيع صفقات أخرى خلال صائفة 2024.

وتابع التقرير أنه "سيتعين على باريس سان جيرمان التأقلم مع نقطة تحول في تاريخه هذا الصيف وذلك بالإعلان عن رحيل كيليان مبابي، وبالتالي وإن كان بطل فرسنا سيخسر خدمات نجمه وهدافه الأول، فإنه سينجح في تحقيق مكاسب مالية كبيرة قد تسمح له بأن يضرب بقوة في سوق الانتقالات التي تسبق موسم 2024 ـ 2025.

وأضافت مجلة "أونز مونديال" أن مدرب "البي أس جي" لويس إنريكي يرغب بشكل خاص في تعزيز خط الوسط، وذلك بالتعاقد مع نجم خط وسط نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، غافي، الذي يعود الفضل في إطلاق مسيرته الدولية مع منتخب "لاروخا" إلى لويس إنريكي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، بعد أن سعى إلى ذلك بالفعل في الصيف الماضي، ولكنه لم يتوصل إلى هدفه المنشود.

ورغم أنه من الصعب التعاقد مع غافي (19 عاما) وإقناع برشلونة بالتخلي عنه، يمكن لباريس سان جيرمان أن يستفيد من الشرط الجزائي للاعب مع الفريق الكاتالوني، وذلك على الرغم من أن ذلك الشرط يحمل أرقاما خيالية ويبلغ مليار يورو في عقد غافي، وفقا للمصدر ذاته.

يشار إلى أن غافي، الذي بدأ مسيرته مع برشلونة في 2021، خاض حتى الآن 111 مباراة مع النادي الكاتالوني سجل خلالها 7 أهداف، أما مع منتخب إسبانيا فقد خاض غافي 27 مباراة وسجل 5 أهداف، كما أصبح في 18 يونيو 2023، أصغر لاعب في التاريخ يفوز باللقب مع لاروخا وذلك بتتويجه بدوري الأمم الأوروبية في عمر 18 عامًا.

وفي 19 نوفمبر 2023، تعرض غافي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال مباراة تصفيات يورو 2024 أمام جورجيا.