إكسبريس: نونو سانتو قد يرحل عن الاتحاد السعودي من أجل ولفرهامبتون

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ولفرهامبتون واندرارز وضع مدربه السابق نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني الحالي للاتحاد السعودي ضمن قائمة مختصرة للمدربين، فيما ستكون عودة مثيرة إلى استاد "مولينو" مما يستلزم رحيله عن "العميد".

وأعلن نادي الاتحاد السعودي في يوليو/تموز الماضي التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بعقد لمدة عامين بعد حوالي ساعة واحدة من توجيه الشكر للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن المدير الفني البالغ عمره 48 عامًا مهتم بهذه الفرصة، بعد 17 شهرًا فقط من مغادرة النادي.

ونونو واحد من عدد من الخيارات التي يقوم رئيس مجلس الإدارة جيف شي بتقييمها حاليًا مع المزيد من الأسماء المتوقع أن تتم مقابلتها خلال الأيام المقبلة.

وتمت مقابلة لاعب ومدرب ولفرهامبتون السابق والمدرب المؤقت روب إدواردز يوم الأربعاء بعد إقالته من قبل واتفورد الشهر الماضي، ويأتي هذا بعد أن رفض مدرب إشبيلية السابق يولين لوبيتيغي المنصب بسبب مرض والده.

وارتبط اسم البرتغالي أندريه فيلاس بواش أيضا بتدريب ولفرهامبتون، ولكن يُعتقد أنه خارج المنافسة.

ونونو أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي، حيث قاد الفريق إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، تلا ذلك احتلال المركز السابع مرتين متتاليتين إلى جانب التأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومشاركة لا تنسى في الدوري الأوروبي وبلوغ دور الثمانية.

وكانت للمدير الفني السابق علاقة رائعة بالمدينة، بل وتبرع بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني من ماله الخاص للمساعدة في معالجة الفقر في ولفرهامبتون.

لكن نونو أُقيل في نهاية موسم 2020-21، بعد عام واحد فقط من توقيع عقد جديد مدته ثلاث سنوات، بعد موسم سيئ توقف بسبب جائحة كوفيد-19.

لم يكن الاستقبال الذي تلقاه في مباراته الأخيرة على أرضه ضد مانشستر يونايتد أقل من وداع الأبطال، حيث اصطف الآلاف في الشوارع ليقولوا له وداعًا.

ومع وجود ولفرهامبتون حاليًا في منطقة الهبوط قبل خوض ثلاث مباريات حاسمة مع زملائه المتعثرين نوتنغهام فورست وكريستال بالاس وليستر سيتي، يُعتقد أن ولفرهامبتون حريص على تحديد موعد سريع مع المدير الفني للاتحاد، لكن المدير الفني المؤقت الحالي ستيف ديفيس سيكون في منصبه يوم السبت المقبل أمام نوتنغهام فورست ثم كريستال ليلة الثلاثاء المقبل.

وكان الاتحاد صاحب الشعبية الهائلة وبطل آسيا سابقا يمني نفسه بحصد لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009، ووصل الفارق لمصلحته إلى 16 نقطة، لكنه انهار في الجولات الأخيرة وخسر اللقب.

وسيقود سانتو فريق الاتحاد في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن أمام ضيفه الوحدة يوم الأحد المقبل.