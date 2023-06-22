ملاك تشيلسي يوافقون على شراء أسهم في ستراسبورغ الفرنسي

أعلن تشيلسي، اليوم الخميس، توصل تحالف "بلوكو"، الذي استحوذ على البلوز، لاتفاق لشراء أسهم في ريسنغ ستراسبورغ الفرنسي.

وستستثمر المجموعة في الفرق الأولى في ستراسبورغ وأكاديميته، بينما سيحتفظ مارك كيلر بمنصب رئيس النادي الذي تولاه منذ 2012 عندما كان النادي يواجه خطر التصفية.

ومنذ ذلك الحين، ارتقى ستراسبورغ من دوري الدرجة الثالثة لدوري الأضواء، حيث لعب آخر ستة مواسم وفاز بكأس رابطة الأندية الفرنسية في 2019.