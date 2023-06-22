ملاك تشيلسي يوافقون على شراء أسهم في ستراسبورغ الفرنسي
أعلن تشيلسي، اليوم الخميس، توصل تحالف "بلوكو"، الذي استحوذ على البلوز، لاتفاق لشراء أسهم في ريسنغ ستراسبورغ الفرنسي.
وستستثمر المجموعة في الفرق الأولى في ستراسبورغ وأكاديميته، بينما سيحتفظ مارك كيلر بمنصب رئيس النادي الذي تولاه منذ 2012 عندما كان النادي يواجه خطر التصفية.
ومنذ ذلك الحين، ارتقى ستراسبورغ من دوري الدرجة الثالثة لدوري الأضواء، حيث لعب آخر ستة مواسم وفاز بكأس رابطة الأندية الفرنسية في 2019.
وأنهى ستراسبورغ الموسم المنصرم في المركز الـ15 في الدوري الفرنسي.
وقال كيلر في بيان: "إنه يوم مهم بالنسبة لريسنغ، كنا نفكر أنا وأصدقائي من حاملي الأسهم في هذا الأمر في العامين الماضيين".
وأضاف: "بنينا ناديا بحالة جيدة على كل المستويات ويدار بصورة جيدة. رغم عدم وجود ضرورة مالية، كنا نعي أننا وصلنا لسقف نموذجنا".
وتابع: "إذا أردنا مواصلة دفع ريسنغ للأمام نحو بعد جديد، كنا بالضرورة بحاجة لهيكل قوي قادر على تعزيز تطورنا وطموحنا".
ولم يتم الكشف عن نسبة الأسهم التي استحوذ عليها التحالف، لكن صحيفة "غارديان" البريطانية قالت إنه سيحصل على ما يقرب من 100% من ملكية النادي، مقابل 75 مليون يورو (82.13 مليون دولار).