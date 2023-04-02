ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية وينفرد بالوصافة

افتتح رودريغو حفلة التهديف بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كريم بنزيما ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 29 و32 و36.

وهذه الثلاثية رفعت رصيد بنزيما إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة 72 سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس للريال.

وقد اختتم لوكاس فاسكيز سداسية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.