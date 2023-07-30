البطولة العربية.. فوز درامي للسد على الهلال يشعل صراع المجموعة الثانية (فيديو)

حقق السد القطري فوزًا مثيرًا على الهلال السعودي بنتيجة 3/2 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية اليوم الأحد.

وتقدّم البرازيلي ميشيل ديلغادو للهلال في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة روبن نيفيز.