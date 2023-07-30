البطولة العربية.. فوز درامي للسد على الهلال يشعل صراع المجموعة الثانية (فيديو)
حقق السد القطري فوزًا مثيرًا على الهلال السعودي بنتيجة 3/2 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية اليوم الأحد.
وتقدّم البرازيلي ميشيل ديلغادو للهلال في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة روبن نيفيز.
ونجح الجزائري بغداد بونجاح بتسجيل هدف التعادل للسد في الدقيقة 40، من ضربة رأس، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وتقدم السد بهدف من توقيع طارق سلمان من ضربة رأس أيضًا، في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل سالم الدوسري للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 68.
ووقّع غونزالو بالاتا الهدف الثالث للسد في الدقيقة 90+4 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد السد إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل نقطتين لكل من الوداد والأهلس طرابلس، ويقبع الهلال في المركز الأخيرة بنقطة وحيدة.
وسيلعب الهلال مع الوداد والسد مع الأهلي طرابلس، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على 4 مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة 4 أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.