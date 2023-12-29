رسميا.. تأجيل السوبر التركي

وفيما يلي نص البيان:

‏من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا واتحاد كرة القدم التركي في الخارج، فإننا ننظم مع أنديتنا بطريقة تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية وأنديتنا.

‏تم تأجيل مسابقة كأس السوبر 2023، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 الساعة 20.45، إلى موعد لاحق نتيجة للقرار المشترك الذي اتخذناه مع أنديتنا، بسبب بعض الاضطرابات في التنظيم.

‏ونود أن نشكر اتحاد كرة القدم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر.