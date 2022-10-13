أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي يغيب لفترة غير معلومة بسبب الإصابة

وكان الجزيرة قد تعاقد مع بن شرقي في أغسطس آب الماضي في صفقة انتقال مجاني من الزمالك المصري.

وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي.