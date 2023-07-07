كأس الملك سلمان للأندية.. الصفاقسي ينضم لمجموعة الاتحاد والشرطة والترجي

واستفاد الصفاقسي من نهاية مباراة الذهاب بفوز الهلال 1/0 سجله محمد عبدالرحمن من ضربة جزاء، ليتأهل النادي التونسي بنتيجة إجمالية 2/1.

واكتملت فرق المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية، وتضم الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين.

وينطلق دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية بعد 20 يوما، وتقام المباريات في الطائف وأبها.