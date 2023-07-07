كأس الملك سلمان للأندية.. الصفاقسي ينضم لمجموعة الاتحاد والشرطة والترجي
تأهل الصفاقسي التونسي إلى دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على حساب الهلال السوداني.
وتغلب الصفاقسي 2/0 على الهلال في إياب الدور الثاني، سجلهما كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي.
واستفاد الصفاقسي من نهاية مباراة الذهاب بفوز الهلال 1/0 سجله محمد عبدالرحمن من ضربة جزاء، ليتأهل النادي التونسي بنتيجة إجمالية 2/1.
واكتملت فرق المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية، وتضم الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين.
وينطلق دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية بعد 20 يوما، وتقام المباريات في الطائف وأبها.
وتضم المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي.
ويقع الزمالك المصري والاتحاد المنستيري والنصر والشباب السعوديين في المجموعة الثالثة.
في حين تضم المجموعة الرابعة فرق شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.