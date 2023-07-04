بيراميدز يتجاوز البنك الأهلي ويصعد إلى نصف نهائي كأس مصر (فيديو)

سجل إسلام عيسى هدفين ليقود بيراميدز للتأهل إلى نصف نهائي لكأس مصر لكرة القدم بعد الفوز 3/0 على عشرة لاعبين من البنك الأهلي اليوم الإثنين.

وينتظر بيراميدز، وصيف بطل النسخة الماضية، الفائز من الزمالك والمقاولون العرب اللذين يلتقيان غدا الثلاثاء.

ومنح عيسى التقدم لبيراميدز بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من مدى قريب لم يستطع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي التصدي لها.