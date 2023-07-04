بيراميدز يتجاوز البنك الأهلي ويصعد إلى نصف نهائي كأس مصر (فيديو)
بيراميدز ينتظر الفائز من الزمالك والمقاولون العرب اللذين يلتقيان غدا الثلاثاء.
سجل إسلام عيسى هدفين ليقود بيراميدز للتأهل إلى نصف نهائي لكأس مصر لكرة القدم بعد الفوز 3/0 على عشرة لاعبين من البنك الأهلي اليوم الإثنين.
وينتظر بيراميدز، وصيف بطل النسخة الماضية، الفائز من الزمالك والمقاولون العرب اللذين يلتقيان غدا الثلاثاء.
ومنح عيسى التقدم لبيراميدز بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من مدى قريب لم يستطع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي التصدي لها.
وحصل مصطفى فتحي لاعب بيراميدز على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول بعد تدخل من موسى دياوارا الذي طُرد بعد حصوله على الإنذار الثاني.
ونجح المهاجم فخري لاكاي في تسجيل ركلة الجزاء وجعل النتيجة 2/0.
وأضاف عيسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد ربع ساعة من الشوط الثاني.