رقم تاريخي جديد لكريستيانو رونالدو.. وميسي في المركز السابع

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم، عن قائمة تضم أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم في البطولات القارية والدولية الكبرى عبر التاريخ.

وحل أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هداف النصر الحالي ونجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد سابقا، القائمة برصيد 214 مباراة، بفارق 19 مواجهة عن الإسباني تشافي نجم برشلونة الأسبق، ومدربها الحالي برصيد 195 مباراة، فيما حل مواطنه بيبي رينا حارس ليفربول الأسبق في المركز الثالث بـ 194 ظهورا، متقدما بدوره بفارق مباراة واحدة عن مواطنه إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق.

أما أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، فقد احتل المركز السابع برصيد 175 مباراة، في حين جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة الحالي وهداف ريال مدريد في المرتبة العاشرة بـ171 لقاء.

وضمت القائمة ثنائيا عربيا مصريا، يتكون من حسام عاشور وأحمد فتحي، حيث لعب الأول 167 مباراة والثاني 154 لقاء مع النادي الأهلي في المسابقات القارية والدولية.

وكان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم قد أجرى تحديثا للقائمة بعد وصول الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، إلى المباراة رقم 150 في مسيرته القارية والدولية بقميص النادي البافاري وذلك في مواجهة بايرن وآرسنال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.