أهداف مباراة العراق وعُمان في نهائي خليجي 25 (فيديو)
المباراة تقام على ملعب (البصرة) الدولي
تقدم إبراهيم بايش نجم منتخب العراق، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك عُمان، خلال مباراة المنتخبين في نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 25.
وخلال المباراة التي تقام على ملعب (البصرة) الدولي أحرز "بايش" هدفًا رائعًا من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 24.
العراق يسعى إلى الفوز بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه.
وتأهلت عُمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي بعد فوز العراق 2-1 على قطر.
وستكون المواجهة هي الثانية بينهما في هذه النسخة، إذ سبق أن تعادلا دون أهداف في افتتاح البطولة قبل 10 أيام.
وتبحث عُمان عن تحقيق لقبها الثالث بعد 2009، حين استضافت البطولة، و2018.
وتُوج العراق باللقب 3 مرات، الأولى على أرضه في 1979 والأخيرة في 1988، ورغم عدم التفاؤل بإحراز اللقب قبل انطلاق البطولة وبعد أداء باهت في المباراة الافتتاحية، حين تعادل مع عُمان دون أهداف، ارتفع سقف الطموح تدريجيًا.