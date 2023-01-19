أهداف مباراة العراق وعُمان في نهائي خليجي 25 (فيديو)

وتأهلت عُمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي بعد فوز العراق 2-1 على قطر.

وستكون المواجهة هي الثانية بينهما في هذه النسخة، إذ سبق أن تعادلا دون أهداف في افتتاح البطولة قبل 10 أيام.

وتبحث عُمان عن تحقيق لقبها الثالث بعد 2009، حين استضافت البطولة، و2018.

وتُوج العراق باللقب 3 مرات، الأولى على أرضه في 1979 والأخيرة في 1988، ورغم عدم التفاؤل بإحراز اللقب قبل انطلاق البطولة وبعد أداء باهت في المباراة الافتتاحية، حين تعادل مع عُمان دون أهداف، ارتفع سقف الطموح تدريجيًا.