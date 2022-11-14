رابطة الأندية المصرية تعاقب مشجعي الأهلي بالحرمان من المدرجات بسبب "هتافات مسيئة"
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، توقيع عقوبات ضد عدد من مشجعي النادي الأهلي بسبب ما بدر منهم في لقاء الداخلية، بالجولة الثالثة للدوري المصري.
وأصدرت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بيانا يؤكد حرمان 987 مشجعا للأهلي من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الداخلية.
وأكدت الرابطة أنه في حالة تكرار الأمر سيتم حرمان هؤلاء المشجعين من دخول مباريات الفريق لنهاية الموسم الحالي.
ورددت بعض جماهير الأهلي في لقاء الداخلية هتافات مسيئة لمحافظة بورسعيد وهو ما جعل بعض نواب البرلمان عن بورسعيد يتقدمون بشكوى ضد جماهير الأهلي للنائب أحمد دياب رئيس الرابطة.
وأكد نواب بورسعيد عبر بيانهم ضرورة توقيع عقوبة على كل من تجاوز في حق المدينة الباسلة وجماهير النادي المصري، وخاصة أن هذه التصرفات تثير الفتنة بين الجماهير.
وفاز الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة للدوري المصري ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، قبل توقف الدوري بعدما فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وعلى أسوان بنفس النتيجة.
وتوفي 72 مشجعا للأهلي عقب لقاء المصري يوم 1 فبراير 2012 باستاد بورسعيد؛ وهو ما أدى لإلغاء الموسم الكروي في مصر، كما أن المصري لا يلعب منذ تلك المباراة في بورسعيد.
وأعلنت الرابطة أيضاً معاقبة نادي الاتحاد السكندري بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر من جماهيره تجاه الحكام في لقاء طلائع الجيش بالدوري، وسيتم معاقبتهم بالإيقاف لنهاية الموسم حال تكرار نفس الأمر.
وحقق الاتحاد السكندري الفوز على حساب طلائع الجيش بنتيجة 3-1 ليصل إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الأهلي بفارق الأهداف.
ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري في آخر موسمين، وحقق الفريق الأبيض 7 نقاط في انطلاقته بالدوري هذا الموسم بعد فوزه على سموحة بنتيجة 2-0، وتغلبه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1.