رابطة الأندية المصرية تعاقب مشجعي الأهلي بالحرمان من المدرجات بسبب "هتافات مسيئة"

ورددت بعض جماهير الأهلي في لقاء الداخلية هتافات مسيئة لمحافظة بورسعيد وهو ما جعل بعض نواب البرلمان عن بورسعيد يتقدمون بشكوى ضد جماهير الأهلي للنائب أحمد دياب رئيس الرابطة.

وأكد نواب بورسعيد عبر بيانهم ضرورة توقيع عقوبة على كل من تجاوز في حق المدينة الباسلة وجماهير النادي المصري، وخاصة أن هذه التصرفات تثير الفتنة بين الجماهير.

وفاز الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة للدوري المصري ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، قبل توقف الدوري بعدما فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وعلى أسوان بنفس النتيجة.

وتوفي 72 مشجعا للأهلي عقب لقاء المصري يوم 1 فبراير 2012 باستاد بورسعيد؛ وهو ما أدى لإلغاء الموسم الكروي في مصر، كما أن المصري لا يلعب منذ تلك المباراة في بورسعيد.