لتخليد احتفالاتهما الرائعة.. جدارية للنجم المغربي أشرف حكيمي ووالدته في شوارع برشلونة (صورة)

وكتب على الجدارية "الأمهات المهاجرات" في إشارة لدور عائلات المهاجرين المغاربة وخاصة أمهاتهم في تربية أبنائهن ودعمهم لتحقيق أحلامهم، واعترف أشرف حكيمي أن والدته عملت في البيوت من أجل دعم الأسرة.

وولد أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد وبدأ مشواره في ريال مدريد في الفئات الصغرى حتى الفريق الأول قبل أن ينتقل لكل من بروسيا دورتموند وإنتر ميلان ويلعب حاليا في باريس سان جيرمان.