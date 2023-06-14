موسيماني يفسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على فسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي، بعد أسابيع قليلة من فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم (دوري يلو)، وصعوده إلى دوري روشن.
وقاد موسيماني فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري يلو السعودي، والتأهل إلى دوري روشن "المحترفين" في الموسم المقبل.
وكشف الإعلامي وليد سعد، المقرب من إدارة الأهلي، أن موسيماني فسخ عقده مع النادي الأهلي بشكل نهائي.
وقال سعد: "موسيماني يفسخ عقده مع النادي الأهلي.. المدرب القادم بإذن الله يرضي طموح الملوك".
ولم يعلن النادي الأهلي أي شيء رسمي بخصوص المدرب الجنوب إفريقي حتى الآن.
يذكر أن موسيماني قد وقّع على عقد مدته موسم واحد فقط مع الأهلي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر حال الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يُفعّل موسيماني أو النادي الأهلي هذا البند، وقرر المدرب الجنوب إفريقي الرحيل.
وتوّج الراقي بلقب دوري يلو للدرجة الأولى موسم 2022-2023، بعدما تصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها خلال 34 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في تسع مباريات وخسر أربعا.
يذكر أن بعض جماهير الأهلي صبت غضبها في وقت سابق على موسيماني؛ بسبب عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية.