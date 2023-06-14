موسيماني يفسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي

يذكر أن موسيماني قد وقّع على عقد مدته موسم واحد فقط مع الأهلي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر حال الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يُفعّل موسيماني أو النادي الأهلي هذا البند، وقرر المدرب الجنوب إفريقي الرحيل.

وتوّج الراقي بلقب دوري يلو للدرجة الأولى موسم 2022-2023، بعدما تصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها خلال 34 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في تسع مباريات وخسر أربعا.

يذكر أن بعض جماهير الأهلي صبت غضبها في وقت سابق على موسيماني؛ بسبب عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية.