الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد بنما الودية
يخوض المنتخب السعودي اليوم الخميس اختبارًا جديدًا أمام منافسه بنما ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بداية من يوم الـ20 من نوفمبر الجاري.
وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وبنما الودية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت السعودية الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات على ملعب (آل نهيان) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي وقناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض.
البروفة قبل الأخيرة
يصل المنتخب السعودي إلى البروفة قبل الأخيرة استعدادًا لافتتاح مشواره ببطولة كأس العالم في قطر.
يخوض الأخضر مواجهته الودية التاسعة في رحلة الإعداد للمونديال والتي بدأت في شهر يونيو الماضي بمعسكر في إسبانيا شهد مواجهتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا وخسر الأخضر اللقاءين بالنتيجة ذاتها 0-1 في شهر يونيو الماضي.
وواجه المنتخب السعودي الإكوادور وأمريكا في معسكر شهر سبتمبر الماضي بإسبانيا أيضًا وخرج اللقاءان بالتعادل دون أهداف.
ولعب الأخضر السعودي 3 وديات في شهر أكتوبر الماضي بمعسكره في الإمارات أمام مقدونيا وفاز بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وهندوراس دون أهداف.
وواصل الأخضر ودياته بالفوز على آيسلندا يوم الأحد الماضي بنتيجة 1-0 ثم يختتم تجاربه الودية ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل بالسعودية.
ولم يسبق أن لعب المنتخب السعودي ضد بنما على الإطلاق في أي مناسبة ودية أو رسمية.
ويخوض منتخب السعودية غمار المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
رينارد.. والاختبار الأصعب
بدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي إعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى قبل افتتاح مشواره المونديالي بالاختبار الأصعب ضد الأرجنتين يوم الـ22 من نوفمبر الجاري.
وقال رينارد في مقطع فيديو عبر تويتر"سنركز بكل قوة على التشكيل الذي سنخوض به لقاء الأرجنتين من خلال الإعداد في وديتي بنما وكرواتيا".
وأضاف "لم نصل بعد للجاهزية التامة للمونديال ولكننا قطعنا شوطًا كبيرًا ويجب الحفاظ على ما أنجزناه خلال رحلة الإعداد والتجهيزات البدنية التي قطعناها".
ويغيب عن ودية بنما اللاعب سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة أمام آيسلندا كما يغيب صالح الشهري لعدم الجاهزية ويعود الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري للمشاركة الجزئية في لقاء بنما بحسب رينارد.
ومن المرجح أن يعتمد رينارد على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي عبد الإله العمري وحسان تمبكتي ومحمد البريك وسعود عبد الحميد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي مع ثلاثي الهجوم فهد المولد وسالم الدوسري وفراس البريكان.
أوراق بنما
يخوض منتخب بنما هذه المواجهة الودية ضد السعودية للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين.
ويحتل منتخب بنما المركز رقم 60 في جدول ترتيب التصنيف العالمي عن شهر أكتوبر الماضي.
ولم يصعد منتخب بنما لمونديال قطر 2022 بعد مشاركته الوحيدة في كأس العالم بالنسخة الماضية في روسيا 2018.
ويقود منتخب بنما المدرب الدنماركي توماس كريستينسن ، ويعتمد على أبرز لاعبيه ميشيل موريلو مدافع أندرلخت البلجيكي وأندرياس آندرادي لاعب أرمينيا بيلفيلد الألماني وخوسيه كوردوبا مدافع ليفسكي صوفيا البلغاري.
ووصف عادل عبد الرحمن مدرب الشباب الأسبق، هذه المواجهة بأنها بروفة مهمة للأخضر قبل افتتاح مشوار المونديال.
وأضاف عبد الرحمن لـ"إرم نيوز": "في مثل هذه المباريات تشم رائحة كأس العالم، المدرب يفكر خارج الخطوط في شكل منتخبه بالبطولة واللاعبون أيضاً يحاولون التطور".
وتابع "عشت هذه التجربة مع منتخب مصر استعدادًا لمونديال 1990 وخضنا تجارب عديدة قبل السفر لإيطاليا، وأعتقد أن رينارد قام بمعسكر نموذجي وجهز أغلب اللاعبين بدنيًّا واستقر على ملامح التشكيل الرئيس للأخضر في المونديال".
وواصل "يتبقى أن يستفيد الأخضر من تجربة بنما بتحقيق فوز معنوي يرفع ثقة اللاعبين والجماهير والأهم أن يخرج المنتخب السعودي بلا إصابات قبل انطلاق البطولة".