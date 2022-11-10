الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد بنما الودية

يخوض المنتخب السعودي اليوم الخميس اختبارًا جديدًا أمام منافسه بنما ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بداية من يوم الـ20 من نوفمبر الجاري.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وبنما الودية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت السعودية الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات على ملعب (آل نهيان) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي وقناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض.

البروفة قبل الأخيرة

يصل المنتخب السعودي إلى البروفة قبل الأخيرة استعدادًا لافتتاح مشواره ببطولة كأس العالم في قطر.

يخوض الأخضر مواجهته الودية التاسعة في رحلة الإعداد للمونديال والتي بدأت في شهر يونيو الماضي بمعسكر في إسبانيا شهد مواجهتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا وخسر الأخضر اللقاءين بالنتيجة ذاتها 0-1 في شهر يونيو الماضي.

وواجه المنتخب السعودي الإكوادور وأمريكا في معسكر شهر سبتمبر الماضي بإسبانيا أيضًا وخرج اللقاءان بالتعادل دون أهداف.

ولعب الأخضر السعودي 3 وديات في شهر أكتوبر الماضي بمعسكره في الإمارات أمام مقدونيا وفاز بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وهندوراس دون أهداف.

وواصل الأخضر ودياته بالفوز على آيسلندا يوم الأحد الماضي بنتيجة 1-0 ثم يختتم تجاربه الودية ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل بالسعودية.

ولم يسبق أن لعب المنتخب السعودي ضد بنما على الإطلاق في أي مناسبة ودية أو رسمية.

ويخوض منتخب السعودية غمار المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.