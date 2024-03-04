سبب طرد لابورت في مباراة النصر والعين (فيديو)
الحكم قرر الاستعانة بتقنية حكم الفيديو الـ"VAR" قبل أن يطرد لابورت.
طرد الحكم الياباني هيرويوكي كيمورا المدافع إيميرك لابورت لاعب النصر خلال مواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين.
وجاء طرد لابورت في الوقت بدل الضائع بعد ضرب بندر الأحبابي لاعب العين.
وقرر الحكم هيرويوكي كيمورا الاستعانة بتقنية حكم الفيديو الـ"VAR" قبل أن يقرر طرد لابورت.
وحقق العين فوزا مهما على ضيفه النصر بنتيجة 1/0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتوقيع المغربي سفيان رحيمي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.
وتقام مباراة الإياب يوم 11 مارس الحالي، على ملعب الأول بارك معقل النصر.