سبب طرد لابورت في مباراة النصر والعين (فيديو)

وحقق العين فوزا مهما على ضيفه النصر بنتيجة 1/0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتوقيع المغربي سفيان رحيمي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.

وتقام مباراة الإياب يوم 11 مارس الحالي، على ملعب الأول بارك معقل النصر.