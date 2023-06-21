الوصل يدعم دفاعه بالشاب الكولومبي دانييل بيدروزو

وكان بيدروزو قد ظهر بشكل لافت للنظر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده من خلال مشاركاته مع المنتخب الكولومبي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2023 للشباب تحت 20 عامًا.

وقال نادي الوصل في بيان رسمي: "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة الكروية المدافع دانيال بيدروزو قائد منتخب كولمبيا للشباب".

وأضاف: "سيتم قيد بيدروزو بصفة لاعب مقيم وسيرتدي القميص رقم 2".