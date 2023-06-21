الوصل يدعم دفاعه بالشاب الكولومبي دانييل بيدروزو
وسيرتدي القميص رقم 2
أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع المدافع الكولومبي الشاب دانييل بيدروزو، قادمًا من صفوف ريال قرطاجنة الكولومبي.
سيتم قيد بيدروزو بصفة لاعب مقيم
وكان بيدروزو قد ظهر بشكل لافت للنظر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده من خلال مشاركاته مع المنتخب الكولومبي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2023 للشباب تحت 20 عامًا.
وقال نادي الوصل في بيان رسمي: "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة الكروية المدافع دانيال بيدروزو قائد منتخب كولمبيا للشباب".
وأضاف: "سيتم قيد بيدروزو بصفة لاعب مقيم وسيرتدي القميص رقم 2".
وساهم بيدروزو صاحب الـ19 عامًا بفوز منتخب بلاده بالميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2023 للشباب تحت 20 عامًا.
واحتل الوصل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي.
وفي 26 مباراة للوصل في دوري أدنوك حقق الفريق 47 نقطة، وفاز 13 مرة، وتعادل 8 مرات، وخسر 5 مرات.