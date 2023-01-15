ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى العدالة ويرتقي إلى الوصافة

خطف نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على العدالة 2-0، اليوم الأحد.

وخلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل كل فريق في هز شباك الآخر.

ومع حلول الدقيقة 66 افتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء بالهدف الأول للهلال من ركلة جزاء.

وعزز صالح الشهري تقدم الهلال في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة مثالية.

وشهدت المباراة طرد فهد الحربي في الدقيقة 85.