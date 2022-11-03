جراحة حول العين: توتنهام يكشف تطورات إصابة سون هيونغ مين ومدة غيابه

أكد توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سيجري عملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان توتنهام على موقعه الرسمي: "يمكننا أن نؤكد أن سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى".

وأضاف البيان: "الدولي الكوري الجنوبي أصيب خلال الشوط الأول من فوز الفريق على أولمبيك مارسيليا، الثلاثاء، برسم دوري أبطال أوروبا، وبعد العملية الجراحية سيبدأ مرحلة التعافي برفقة الطاقم الطبي، وسنقوم بإخبار المشجعين بالجديد في الوقت المناسب".