جراحة حول العين: توتنهام يكشف تطورات إصابة سون هيونغ مين ومدة غيابه
أكد توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سيجري عملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء في بيان توتنهام على موقعه الرسمي: "يمكننا أن نؤكد أن سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى".
وأضاف البيان: "الدولي الكوري الجنوبي أصيب خلال الشوط الأول من فوز الفريق على أولمبيك مارسيليا، الثلاثاء، برسم دوري أبطال أوروبا، وبعد العملية الجراحية سيبدأ مرحلة التعافي برفقة الطاقم الطبي، وسنقوم بإخبار المشجعين بالجديد في الوقت المناسب".
وتعرض سون هيونغ مين لإصابة في الرأس بعد اصطدامه مع كتف شانسيل مبمبا مدافع أولمبيك مارسيليا وغادر الملعب في الدقيقة 29 باكيًا.
وأصبح المهاجم الكوري الجنوبي تقريبًا خارج المشاركة في لقاء ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز المقرر، يوم الأحد المقبل.
وتقتضي بروتوكول الإصابات في الرأس أن يغيب اللاعب لمدة 6 أيام لكن العملية الجراحية التي يخضع لها قد تجعل مشاركته برفقة منتخب بلاده كوريا الجنوبية محل شك في نهائيات كأس العالم بقطر والتي تنطلق، يوم 20 من الشهر الحالي.
وسيكون سون هيونغ مين في سباق مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب للمشاركة في نهائيات كأس العالم برفقة منتخب كوريا الجنوبية.
وتعتمد آمال كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، التي تبدأ في أقل من 3 أسابيع، بشكل كبير على سون الذي سجل 35 هدفًا في 104 مباريات مع منتخب بلاده.
وتأتي كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة مع البرتغال، وغانا، وأوروجواي.