العُماني رشيد اليافعي مدربًا لنادي الوحدات الأردني

وجاء تعيين "اليافعي" خلفًا للبوسني داركو نيستوروفيتش الذي قدم استقالته من تدريب الفريق في وقت سابق.

وكتب الوحدات عبر صفحته على "فيسبوك": "العُماني رشيد اليافعي مديرًا فنيًا لكرة الأخضر"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية التي سيتقاضاها المدرب العُماني.