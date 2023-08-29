العُماني رشيد اليافعي مدربًا لنادي الوحدات الأردني
لم يتم الكشف عن القيمة المالية للتعاقد
أعلن نادي الوحدات الأردني، تعيين العُماني رشيد اليافعي مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم، ليقود الفريق خلال الموسم الرياضي 2023/2024.
تعيين رشيد اليافعي خلفًا للبوسني داركو نيستوروفيتش الذي قدَّم استقالته من تدريب الفريق.
وجاء تعيين "اليافعي" خلفًا للبوسني داركو نيستوروفيتش الذي قدم استقالته من تدريب الفريق في وقت سابق.
وكتب الوحدات عبر صفحته على "فيسبوك": "العُماني رشيد اليافعي مديرًا فنيًا لكرة الأخضر"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ولم يكشف النادي عن القيمة المالية التي سيتقاضاها المدرب العُماني.
ويحتل الوحدات المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المناصير الأردني لكرة القدم خلف نادي الحسين المتصدر.
وتُوّج الوحدات بلقب كأس السوبر لكرة القدم على حساب الفيصلي قبل انطلاق بطولة دوري المحترفين.