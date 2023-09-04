ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز والإفلات من كمين أوساسونا

افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيزكويل أفيلا هدف التعادل لأوساسونا عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة الـ 76.

ولم يهنأ أوساسونا بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ 86 من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا، الذي نال بطاقة حمراء على إثرها، لينهي الفريق المضيف اللقاء بعشرة لاعبين.