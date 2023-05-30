ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى طلائع الجيش ويتمسك بأمل الحصول على مقعد أفريقي

ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بينما توقف رصيد "طلائع الجيش" عند 26 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.

وتمسك الزمالك بأمل الحصول على مركز متقدم يضمن به المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: