ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى طلائع الجيش ويتمسك بأمل الحصول على مقعد أفريقي
عزَّز الزمالك موقعه في المركز الرابع بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفين في الرمق الأخير ليفوز 2-صفر على ضيفه طلائع الجيش في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.
وضع حسام عبد المجيد الزمالك في المقدمة في الدقيقة 88 بعد أن تلقى ركنية متقنة أرسلها أحمد سيد زيزو ليسدد عبد المجيد رأسية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد شعبان حارس طلائع الجيش.
وضاعف إبراهيما نداي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس مستقبلًا عرضية مصطفى شلبي ليسكن الكرة على يسار الحارس.
ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بينما توقف رصيد "طلائع الجيش" عند 26 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.
ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.
وتمسك الزمالك بأمل الحصول على مركز متقدم يضمن به المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: