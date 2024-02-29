سقوط مشجع ليدز من أعلى مدرجات ستامفورد بريدج بعد احتفاله بهدف فريقه

ويلعب فريق تشيلسي ضد ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أحد مشجعي ليدز يونايتد تعرض لحادث مأساوي، حيث سقط من الطابق الأعلى من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج إلى الطابق السفلي خلال المباراة.

وسقط المشجع بعدما سجل ليدز يونايتد هدف التقدم ضد تشيلسي، ووسط الاحتفالات سقط من أعلى المدرجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقم الطبي المتواجد في ملعب ستامفورد بريدج تدخل على الفور لمحاولة إنقاذ المشجع.

ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة الإصابة، إلا أنها قالت: "لا يوجد أي جديد بشأنه حتى الآن ولكن الأوضاع مستقرة".