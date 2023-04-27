إيقاف حسام دقدوق مدافع الترجي بعد ثبوت تناوله المنشطات

وتم اكتشاف إيجابية عينة حسام دقدوق عقب مباراة الترجي ضد المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفضت لجنة انضباط الكاف التقرير الذي تقدمت به اللجنة الطبية للترجي، وأكدت فيه حسن نية اللاعب وتناول الدواء دون استشارة طبيب النادي، باعتبار أنه كان يشكو من زكام حاد.

وأصدرت لجنة التأديب قرارها النهائي، اليوم الخميس، بإيقاف اللاعب حسام دقدوق عن النشاط الرياضي لمدة 3 أشهر.

وتبدأ مدة الإيقاف من 11 مارس/آذار وتنتهي يوم 11 مايو/أيار المقبل.