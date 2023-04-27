إيقاف حسام دقدوق مدافع الترجي بعد ثبوت تناوله المنشطات
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف حسام دقدوق مدافع الترجي التونسي، بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات.
وتم اكتشاف إيجابية عينة حسام دقدوق عقب مباراة الترجي ضد المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ورفضت لجنة انضباط الكاف التقرير الذي تقدمت به اللجنة الطبية للترجي، وأكدت فيه حسن نية اللاعب وتناول الدواء دون استشارة طبيب النادي، باعتبار أنه كان يشكو من زكام حاد.
وأصدرت لجنة التأديب قرارها النهائي، اليوم الخميس، بإيقاف اللاعب حسام دقدوق عن النشاط الرياضي لمدة 3 أشهر.
وتبدأ مدة الإيقاف من 11 مارس/آذار وتنتهي يوم 11 مايو/أيار المقبل.
تفاصيل اكتشاف إيجابية عينة المنشطات
أعلن نادي الترجي التونسي اكتشاف عينة إيجابية بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا، يوم 10 مارس الماضي.
وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًا قال فيه إن النتيجة الإيجابية جاءت عقب مباراة المريخ السوداني في الجولة الأولى، وتم الإعلان عنها عقب الخسارة أمام الزمالك في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال النادي في بيان رسمي: "تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بأن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجراؤه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني جاء إيجابيا".