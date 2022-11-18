تعرف على أفضل 10 تدريبات لتقوية عضلات البطن (صور)

يمكن تقوية عضلات البطن بعدة تدريبات لياقية سواء كنت رياضيا محترفا أم لا وبغض النظر عن المكان الذي تجري فيه تدريباتك.

وتمارين الجسم التي لا تعد ولا تحصى وتقوي عضلات البطن من كل زاوية. كما أن ممارسة التمارين الأساسية من المرجح أن تؤدي إلى فقدان المزيد من الدهون.