أي جاي ستايلز يهزم بوبي لاشلي ويواجه سيث رولينز في "نايت أوف تشامبيونز" (فيديو)

في غضون ذلك لم يتم تقديم أي جاي ستايلز كواحد من الخيارات في الاستطلاع، مما جعله مستضعفًا حقيقيًا على بعد فوز واحد فقط من فوز غير متوقع باللقب.

ومن المقرر أن تقام مواجهة أي جاي ستايلز وسيث رولينز في نايت أوف تشامبيونز يوم 27 مايو.

وسألت شركة "Wrestling Inc" المتابعين على موقع "تويتر" من سيكون أول من يفوز باللقب الجديد، حيث حصل رولينز على ما يقرب من 60% من الأصوات.