أي جاي ستايلز يهزم بوبي لاشلي ويواجه سيث رولينز في "نايت أوف تشامبيونز" (فيديو)
من المقرر أن تقام مواجهة أي جاي ستايلز وسيث رولينز في نايت أوف تشامبيونز يوم 27 مايو.
تغلب أي جاي ستايلز على بوبي لاشلي، اليوم السبت، ليضرب موعدًا مع سيث رولينز في نهائي نايت أوف تشامبيونز في السعودية.
ولم تكن مهمة سهلة بالنسبة لبطل WWE مرتين، وبدأ العرض بالفوز بمباراة ثلاثية التهديد على ري ميستيريو وإيدج، ثم أنهى الليلة بالتفوق على بوبي لاشلي.
في غضون ذلك لم يتم تقديم أي جاي ستايلز كواحد من الخيارات في الاستطلاع، مما جعله مستضعفًا حقيقيًا على بعد فوز واحد فقط من فوز غير متوقع باللقب.
ومن المقرر أن تقام مواجهة أي جاي ستايلز وسيث رولينز في نايت أوف تشامبيونز يوم 27 مايو.
وسألت شركة "Wrestling Inc" المتابعين على موقع "تويتر" من سيكون أول من يفوز باللقب الجديد، حيث حصل رولينز على ما يقرب من 60% من الأصوات.