ليبرون جيمس يكسر الرقم القياسي لعدد النقاط بدوري كرة السلة الأمريكي (فيديو)

وقام عبد الجبار بتسليم كرة إلى جيمس في إشارة إلى نقل الرقم القياسي إليه.

كما عرض ليكرز العديد من الرسائل لتحية جيمس من أشخاص من بينهم زوجته وأسطورة ليكرز ماجيك جونسون.

وأنهى جيمس الشوط الأول بإحراز 20 نقطة، وأبلغ نجليه قبل بداية الربع الثالث أنه سيحرز 12 نقطة لكسر الرقم القياسي.

وقبل المباراة وضع جيمس سماعة على أذنيه كُتب عليها "38388" وهو الرقم الذي كان يحتاجه لتجاوز رقم عبد الجبار.

وزادت المراهنات قبل المباراة على الطريقة التي سيكسر بها جيمس الرقم من رمية ثلاثية إلى رمية حرة إلى نقطتين بأسلوبه المعتاد أو "سكاي هوك"، الطريقة المعتادة لعبد الجبار للتسجيل.

وبعد نهاية الربع الثالث، عرض ليكرز فيديو من الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحية جيمس.