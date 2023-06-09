دون كينغ: صمود أدريان برونر يذكرني بمحمد علي كلاي

قال مروج الملاكمة الأسطوري دون كينغ، إن رغبة بطل هيئات الملاكمة الأربع سابقًا أدريان برونر في العودة إلى قمة الرياضة تذكره بالأسطورة محمد علي كلاي.

وتعهد برونر (33 عامًا) بالفوز باللقب مرة أخرى، وللقيام بذلك، سيحتاج أولًا إلى فوز مقنع على بيل هوتشينسون عندما يلتقيان في مباراة وزن الوسط في عشر جولات في ميامي، اليوم الجمعة.

وحصل الملاكم الأمريكي على آخر ألقابه العام 2016، ولم يقاتل إلا بشكل متقطع منذ ذلك الحين، لكن محاولته للعودة نجحت في إعادة كينج البالغ من العمر 91 عامًا إلى الرياضة.

وقال كينغ، الذي روج إلى ملحمة علي بعنوان "معركة في الغابة" و"إثارة في مانيلا" في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لرويترز "يذكرني برجل اسمه محمد علي كان يؤمن بنفسه حتى عندما يخسر.

وأضاف "لا يوجد شيء اسمه الفشل، إنه مجرد انتكاسة. ليست هناك دموع، كما قال راي تشارلز. عليك العودة إلى هناك والفوز. هذا ما علمني علي عن الملاكمة".

وتوفي علي، الذي يُعتبر على نطاق واسع أعظم بطل للوزن الثقيل على الإطلاق، في العام 2016 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ولم يقاتل برونر منذ فوزه في فبراير/ شباط 2021 على عمر فيجيروا، وغاب عن معركة بسبب مشاكل في الصحة العقلية، وأخرى عندما انسحب عدد من المنافسين.