سيباستيان لوب يحقق رقما قياسيا بسادس فوز متتال في مراحل داكار
حقق الفرنسي سيباستيان لوب رقما قياسيا في رالي داكار بفوزه السادس على التوالي في مراحل السباق بالسعودية اليوم السبت، بينما اقترب حامل اللقب، القطري ناصر العطية من حصد لقبه الخامس في منافسات السيارات.
وإجمالا فاز لوب، بطل العالم تسع مرات، في سبع مراحل في النسخة الحالية من الرالي ليرسخ أقدامه في المركز الثاني في الترتيب العام بعد المرحلة قبل الأخيرة من السباق الذي سيسدل عليه الستار غدا.
وقال سائق البحرين ريد إكستريم بعد المرحلة الـ13 التي امتدت مسافة 154 كيلومترا من الشيبة إلى الهفوف، "إنه أمر رائع، حتى وإن لم يكن الرقم القياسي ضمن أهدافي بالضرورة".
وأضاف: "أردت أن أعزز أقدامي في المركز الثاني".
وكان لوب قد عادل إنجاز الفنلندي أري فاتانين عام 1989 بالفوز في خمس مراحل متتالية أمس الجمعة وأصبح أول سائق يفوز بسبع مراحل في نسخة واحدة من رالي داكار منذ فعلها الإسباني كارلوس ساينز في 2011.
واحتفظ العطية سائق تويوتا بصدارة الترتيب العام بفارق ساعة و21 دقيقة عن أقرب منافسيه.
وأنهى العطية المرحلة في المركز الثاني بفارق خمس دقائق و28 ثانية خلف لوب.
وقال سائق تويوتا: "أنهينا في المركز الثاني في وضع جيد وأنا سعيد بالاحتفاظ بالمركز الأول حتى النهاية".
وحل البرازيلي الصاعد لوكاس مورايس سائق أوفردرايف ريسنغ في المركز الثالث في الترتيب العام.
وفي فئة الدراجات النارية، يتصدر الأسترالي توبي برايس بطل داكار مرتين الترتيب العام بفارق 12 ثانية فقط أمام زميله في فريق (كيه.تي.إم) والفائز بالمرحلة، الأرجنتيني كيفن بنافيديس، بطل 2021.
وكان بنافيديس قد توقف في المرحلة ليساند زميله النمساوي ماتياس فالكنر الذي سقط أرضا في انتظار المساعدة الطبية ومنحه المنظمون 23 دقيقة أهدرها.
وتراجع الأمريكي سكايلر هوز إلى المركز الثالث بفارق دقيقة ونصف خلف المتصدر.