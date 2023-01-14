سيباستيان لوب يحقق رقما قياسيا بسادس فوز متتال في مراحل داكار

حقق الفرنسي سيباستيان لوب رقما قياسيا في رالي داكار بفوزه السادس على التوالي في مراحل السباق بالسعودية اليوم السبت، بينما اقترب حامل اللقب، القطري ناصر العطية من حصد لقبه الخامس في منافسات السيارات.

وإجمالا فاز لوب، بطل العالم تسع مرات، في سبع مراحل في النسخة الحالية من الرالي ليرسخ أقدامه في المركز الثاني في الترتيب العام بعد المرحلة قبل الأخيرة من السباق الذي سيسدل عليه الستار غدا.