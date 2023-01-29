NBA.. إمبيد يقهر ناجتس وسيلتيكس يتعافى أمام ليكرز بعد وقت إضافي
سجل جويل إمبيد 47 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة ليساعد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الفوز على دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي، 126-119، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز جايلن براون 37 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليساعد بوسطن سيلتيكس، متصدر القسم الشرقي، في تجنب أسوأ سلسلة بالموسم والهزيمة في أربع مباريات متتالية بالفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 125-121 بعد وقت إضافي.
وهذه المباراة التاسعة التي يسجل فيها إمبيد 40 نقطة على الأقل هذا الموسم.
وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لسيكسرز الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.
وتعرض ناجتس، الذي كان متقدما 73-58 في الشوط الأول، للهزيمة الـ16 بالموسم مقابل 34 انتصارا لكنه يبقى في صدارة الغرب، فيما يحتل سيكسرز المركز الثاني بالقسم الشرقي بعد فوزه رقم 32 خلف بوسطن سيلتيكس.
وكان نيكولا يوكيتش الأبرز في صفوف ناجتس بتسجيل 24 نقطة بجانب تسع تمريرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.
أما في بوسطن فتقدم ليكرز 105-102 حتى وقت متأخر بالربع الرابع قبل أن يفرض براون التعادل ونقل المباراة إلى وقت إضافي بعد أن أهدر ليبرون جيمس فرصة قبل جرس النهاية.
وسجل براون 11 نقطة في الوقت الإضافي ليمنح سيلتيكس التقدم 119-114 قبل 50.8 ثانية من النهاية، ونفذ رميتين حرتين بنجاح خلال تقدم فريقه 121-116 قبل 33.1 ثانية من النهاية.
وقلص أنطوني ديفيز الفارق برمية ثلاثية إلى 123-121 لكن جيسون تيتوم حسم انتصار بوسطن برميتين حرتين.
وأحرز ليبرون جيمس 41 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة بجانب ثماني تمريرات حاسمة لليكرز الذي خسر للمرة الثانية في ثلاث مباريات.
كما خسر ليكرز، القابع بالمركز الـ13 بين 15 فريقا في الغرب، للمرة الثانية من بوسطن بعد وقت إضافي أيضا الشهر الماضي.
ومنح تيتوم 30 نقطة لبوسطن، الذي حقق الانتصار رقم 36 مقابل 15 هزيمة وهو أفضل رصيد بالدوري، واستحوذ على 11 كرة مرتدة.
وفي غياب لوكا دونتشيتش المصاب في الكاحل خسر فريقه دالاس مافريكس 108-100 من يوتا جاز بعد أن سجل لوري ماركانين 29 نقطة وحقق الصاعد والكر كيسلر رقمين مزدوجين للمرة العاشرة بتسجيل 14 نقطة مع الاستحواذ على 11 كرة مرتدة.