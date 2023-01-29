NBA.. إمبيد يقهر ناجتس وسيلتيكس يتعافى أمام ليكرز بعد وقت إضافي

سجل جويل إمبيد 47 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة ليساعد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الفوز على دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي، 126-119، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز جايلن براون 37 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليساعد بوسطن سيلتيكس، متصدر القسم الشرقي، في تجنب أسوأ سلسلة بالموسم والهزيمة في أربع مباريات متتالية بالفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 125-121 بعد وقت إضافي.

وهذه المباراة التاسعة التي يسجل فيها إمبيد 40 نقطة على الأقل هذا الموسم.

وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لسيكسرز الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.

وتعرض ناجتس، الذي كان متقدما 73-58 في الشوط الأول، للهزيمة الـ16 بالموسم مقابل 34 انتصارا لكنه يبقى في صدارة الغرب، فيما يحتل سيكسرز المركز الثاني بالقسم الشرقي بعد فوزه رقم 32 خلف بوسطن سيلتيكس.