أول ميدالية لبوتسوانا في الأولمبياد.. نايجل أموس يعرض فضيته للبيع بعد إيقافه
قال العداء نايجل أموس إنه يعرض للبيع أول ميدالية لبوتسوانا في تاريخها بالأولمبياد، وهي فضية حصل عليها في ألعاب لندن 2012، لمساعدة عائلته بعد تعرضه للإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب المنشطات الأسبوع الماضي.
وأعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إيقاف أموس في الثالث من مايو/ آيار الجاري بعد أن أظهر فحص خارج المنافسات وجود مادة محظورة رياضيًّا، وتقلصت العقوبة من أربع سنوات بعد اعتراف أموس.
وأوضح أموس (29 عامًا) أنه وقَّع على الإقرار بناءً على نصيحة من فريقه القانوني.
وأضاف "نظرًا للظروف المحيطة بالقضية، وجدت أنا وفريقي القانوني أن نسلك هذا الطريق لتخفيف العقوبة".
وتابع "في الوقت الحالي استثماري الوحيد في ميداليتي الفضية الشهيرة من أولمبياد 2012.
وتابع "أتواصل مع مساهمين مختلفين ومستشارين ماليين لبحث كيفية مساعدتي ودعم عائلتي".
وواصل "التقيت بفريق يودُّ شراء الميدالية نظير 4.5 مليون بولا بوتسواني (339.750 دولارًا) لكن مع صدور وثائقي عني بمنصة نتفليكس قد ترتفع القيمة إلى 7.5 مليون".
وكانت هذه أول ميدالية من أي لون لبوتسوانا في تاريخها الأولمبي، ثم نال البلد الأفريقي برونزية سباق أربعة في 400 متر تتابع في نسخة طوكيو 2021.
وأكد أموس تخطيطه للعودة للمضمار بعد انتهاء عقوبته في يوليو تموز 2025.
وقال: "لا خطط لدي للاعتزال، لا زلت في حالة جيدة وأتمنى أن أظهر مجددًا في بطولة العالم 2025".