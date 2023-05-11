أول ميدالية لبوتسوانا في الأولمبياد.. نايجل أموس يعرض فضيته للبيع بعد إيقافه

قال العداء نايجل أموس إنه يعرض للبيع أول ميدالية لبوتسوانا في تاريخها بالأولمبياد، وهي فضية حصل عليها في ألعاب لندن 2012، لمساعدة عائلته بعد تعرضه للإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب المنشطات الأسبوع الماضي.

وأعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إيقاف أموس في الثالث من مايو/ آيار الجاري بعد أن أظهر فحص خارج المنافسات وجود مادة محظورة رياضيًّا، وتقلصت العقوبة من أربع سنوات بعد اعتراف أموس.

وأوضح أموس (29 عامًا) أنه وقَّع على الإقرار بناءً على نصيحة من فريقه القانوني.