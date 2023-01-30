NBA.. أنتيتوكومبو يسجل 50 نقطة ومورانت يخرج غريزليز من سلسلة الهزائم
سجل يانيس أنتيتوكومبو 50 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة خلال فوز ميلووكي باكس 135-110 على نيو أورليانز بليكانز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ويحتل باكس المركز الثالث بالقسم الشرقي بعد 33 انتصارا و17 هزيمة خلف بوسطن سيلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.
وأضاف غرو هوليداي 17 نقطة وبروك لوبيز 15 نقطة في الانتصار الرابع على التوالي لباكس، بينما خسر بليكانز للمرة الثامنة على التوالي.
وبعيدا عن تحقيق جا مورانت ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية على التوالي، حول ممفيس غريزليز تأخره بفارق 12 نقطة بين الشوطين إلى فوز 112-100 على إنديانا بيسرز ليتخلص من سلسلة هزائم في خمس مباريات متجاوزا أسوأ فترة له بالموسم.
ويحتل غريزليز المركز الثاني بالقسم الغربي خلف دنفر ناجتس.
وسجل مورانت 27 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامسة هذا الموسم، وأضاف غارين جاكسون جونيور 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.
ونفذ البديل سيدي عثمان سبع رميات ثلاثية ناجحة في طريقه لإحراز 29 نقطة، أعلى رصيد بمسيرته، خلال انتصار كليفلاند كافاليرز، خامس القسم الشرقي، 122-99 على لوس أنجليس كليبرز رابع الغرب.
وتغلب تشارلوت هورنتس 122-117 على ميامي هيت ليحقق الفريق المتعثر انتصاره الرابع في آخر ست مباريات بفضل 31 نقطة لتيري روزير و27 نقطة من بي.جيه واشنطن.