NBA.. أنتيتوكومبو يسجل 50 نقطة ومورانت يخرج غريزليز من سلسلة الهزائم

ويحتل غريزليز المركز الثاني بالقسم الغربي خلف دنفر ناجتس.

وسجل مورانت 27 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامسة هذا الموسم، وأضاف غارين جاكسون جونيور 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

ونفذ البديل سيدي عثمان سبع رميات ثلاثية ناجحة في طريقه لإحراز 29 نقطة، أعلى رصيد بمسيرته، خلال انتصار كليفلاند كافاليرز، خامس القسم الشرقي، 122-99 على لوس أنجليس كليبرز رابع الغرب.

وتغلب تشارلوت هورنتس 122-117 على ميامي هيت ليحقق الفريق المتعثر انتصاره الرابع في آخر ست مباريات بفضل 31 نقطة لتيري روزير و27 نقطة من بي.جيه واشنطن.