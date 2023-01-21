البطولة العربية لرفع الأثقال في دمشق.. عودة الفعاليات الرياضية بعد غياب طويل (فيديو)

للمرة الأولى منذ 12 عاماً، استضافت العاصمة السورية دمشق منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال، والتي احتضنتها صالة الجلاء الرياضية، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، من منتخبات مصر والعراق ولبنان واليمن والأردن وليبيا وفلسطين والسودان، إلى جانب الدولة المستضيفة.

وتابعت "إرم نيوز" منافسات البطولة، والتقت عددا من اللاعبين والمشرفين، وقال لاعب المنتخب السوري محمد أسامة مثلج: "هذه البطولة شهدت منافسة قوية مع المنتخبات الأخرى، حيث تعتبر مهمة للمشاركات المقبلة على الصعيد الآسيوي".