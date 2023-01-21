البطولة العربية لرفع الأثقال في دمشق.. عودة الفعاليات الرياضية بعد غياب طويل (فيديو)
للمرة الأولى منذ 12 عاماً، استضافت العاصمة السورية دمشق منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال، والتي احتضنتها صالة الجلاء الرياضية، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، من منتخبات مصر والعراق ولبنان واليمن والأردن وليبيا وفلسطين والسودان، إلى جانب الدولة المستضيفة.
وتابعت "إرم نيوز" منافسات البطولة، والتقت عددا من اللاعبين والمشرفين، وقال لاعب المنتخب السوري محمد أسامة مثلج: "هذه البطولة شهدت منافسة قوية مع المنتخبات الأخرى، حيث تعتبر مهمة للمشاركات المقبلة على الصعيد الآسيوي".
بدوره، أشاد المدير الفني للمنتخب العراقي صباح زبون بالتنظيم السوري لهذه البطولة، مشيراً إلى المستوى اللافت الذي تقدمه سوريا في رياضة رفع الأثقال، إلى جانب أهمية عودتها لتنظيم البطولات على الساحة الرياضية الدولية.
وأشاد المدرب السوري قيس أسعد بأداء المنتخبين المصري والعراقي، معربا عن تفاؤله بالبطولات القادمة؛ نظراً للخبرة الكبيرة التي سيحصدها اللاعبون السوريون من هذه المشاركات على مستوى العالم العربي.
بدوره، شدد حامل برونزية أولمبياد طوكيو 2020 السوري معن أسعد على أهمية عودة هذه البطولات لسوريا؛ من أجل تسليط الضوء على الأبطال المحليين في جميع الرياضات، والذين يتحدون جميع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشكل الإنجازات حافزاً كبيراً لتحقيق المزيد منها، لافتاً إلى الصعوبات التي واجهته خلال رحلته إلى كولومبيا للمشاركة ببطولة العالم، وحقق من خلالها الميدالية البرونزية.
أما اللاعب العراقي عبد الحسين محمد، فقد أشاد بالتنظيم الجيد للبطولة، إلى جانب مشاركة نخبة اللاعبين العراقيين المميزين على مستوى الوطن العربي في رياضة رفع الأثقال والرياضات الفردية بشكل خاص.
لاعب منتخب سوريا لكرة القدم باسل مصطفى شارك مع الرياضيين في حضور هذه البطولة الأولى عربياً، وذكر أن مثل هذه البطولات تشكل حالة داعمة لكل الرياضيين السوريين بما يشجع الاتحادات الدولية على السماح لسوريا بتنظيم البطولات في جميع الرياضات على أراضيها مستقبلا.