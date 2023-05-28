منافسات "سن الفطامين" للهجن تواصل إثارتها في الذيد بالشارقة

برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح اليوم الأحد، منافسات سباق "سن الفطامين"، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، بميدان الذيد.

وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطًا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يأتي: الشوط الأول: "شواهين" لعبدالله جعفر سهيل مرخان، بزمن وقدره 2:7:35، والشوط الثاني: "شاهين" لحمد عوض حارب عبدالله، بزمن وقدره 2:7:5 (أفضل توقيت)، والشوط الثالث: "الهايلة" لمحمد حمد حميدي، بتوقيت وقدره 2:8:62، الشوط الرابع "ولهان" لمحمد حارب محمد الخاصوني، بزمن وقدره 2:9:56، والشوط الخامس الشاهينية لمبارك صغير مرخان الكتبي، بتوقيت وقدره 2:10:37.