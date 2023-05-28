منافسات "سن الفطامين" للهجن تواصل إثارتها في الذيد بالشارقة
برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح اليوم الأحد، منافسات سباق "سن الفطامين"، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، بميدان الذيد.
وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطًا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر.
وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يأتي: الشوط الأول: "شواهين" لعبدالله جعفر سهيل مرخان، بزمن وقدره 2:7:35، والشوط الثاني: "شاهين" لحمد عوض حارب عبدالله، بزمن وقدره 2:7:5 (أفضل توقيت)، والشوط الثالث: "الهايلة" لمحمد حمد حميدي، بتوقيت وقدره 2:8:62، الشوط الرابع "ولهان" لمحمد حارب محمد الخاصوني، بزمن وقدره 2:9:56، والشوط الخامس الشاهينية لمبارك صغير مرخان الكتبي، بتوقيت وقدره 2:10:37.
وجاء في الشوط السادس "شاهين" لعلي سالم محمد بن لاحج، بتوقيت وقدره 2:9:70، والشوط السابع "غيم" لخالد عبيد خليفة الشوين، بتوقيت وقدره 2:8:2، وفي الشوط الثامن جاء "شاهين" لمروان مهير علي الخرم، بزمن وقدره 2:13:85، والشوط التاسع "الشاهينية" لمانع علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:8:30، والشوط العاشر "شاهين" لمحمد حارب محمد الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:9:22، والشوط الحادي عشر "شواهين" لعبدالله سعيد علي الخاصوني، بزمن وقدره 2:7:70.
وفي الشوط الثاني عشر جاء "شاهين" لسيف علي بن كندية، بتوقيت وقدره 2:9:42.
أما الأشواط المفتـوحة: فقد حقق في الشوط الثالث عشر "الشاهينية" لعمران راشد المدحاني، بزمن وقدره 2:7:51، والشوط الرابع عشر "شاهين" لحميد راشد خليفة الغفلي، بتوقيت وقدره 2:9:87، والشوط الخامس عشر "مشكورة" لمحمد حمد سهيل الشامسي، بتوقيت وقدره 2:10:11، والشوط السادس عشر "شاهين" لحميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:11:44.
وفي أشواط الصعوب: فقد حقق في الشوط السابع عشر "بنت الخروف" لعلي صالح بن هويدن الكتبي، بزمن وقدره 2:14:5، والشوط الثامن عشر "شداد" لمهير عبيد الخيال الطنيجي، بزمن وقدره 2:8:28، والشوط التاسع عشر "أغادير" لمحمد خالد سالم ضحي الكعبي، بزمن وقدره 2:11:95، والشوط 20 "شاهين" لسالم سعيد سيف الكتبي2:13:31.
وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن تنظيم سباق "سن الفطامين" بميدان الذيد، جاء بمكرمة مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل أشكال الدعم والرعاية لمختلف السباقات التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار العام.