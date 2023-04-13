مقتل السائق الإيرلندي كريغ برين في حادث بكرواتيا

أعلن فريق هيونداي في بيان، اليوم الخميس، وفاة السائق الأيرلندي كريغ برين المنافس ببطولة العالم للراليات خلال حادث وقع خلال تجارب قبل سباق كرواتيا.

وقال الفريق، إن مساعد السائق جيمس فولتون خرج سالما من الحادث دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.