مقتل السائق الإيرلندي كريغ برين في حادث بكرواتيا
أعلن فريق هيونداي في بيان، اليوم الخميس، وفاة السائق الأيرلندي كريغ برين المنافس ببطولة العالم للراليات خلال حادث وقع خلال تجارب قبل سباق كرواتيا.
وقال الفريق، إن مساعد السائق جيمس فولتون خرج سالما من الحادث دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام أن سيارة برين خرجت من المسار واصطدمت بعمود أثناء استعداد السائق (33 عاما) للرالي الأسبوع المقبل، في ثاني مشاركة له بالموسم.
وحل برين، الذي بدأ مسيرته مساعدا للسائق قبل أن يتولى عجلة القيادة في 2008، ثانيا في رالي السويد في فبراير شباط الماضي عندما عاد إلى فريقه بدوام جزئي بعد عام مع فريق إم-سبورت فورد.
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واعتاد المشاركة في بطولة العالم على مر السنين، لكنه نادرا ما نافس لموسم كامل. ولم يفز بأي سباق لكنه حل ثانيا في ستة سباقات.
وقال إيدن هاربر رئيس اتحاد رياضة المحركات في أيرلندا في بيان: "مجتمع رياضة المحركات الأيرلندي مذهول بهذا النبأ المأساوي. كان كريج سائقا من طراز رفيع وشخص في أعلى درجات الرقي".
وبرين هو أول حالة وفاة تشهدها بطولة العالم منذ رحيل مساعد السائق الألماني يورج باشتوك في رالي قطالونيا 2006.