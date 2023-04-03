NBA.. نيكس يتأهل للأدوار الإقصائية وفوز واحد يمنح ناجتس صدارة الغرب

انتزع نيويورك نيكس مقعدا في الأدوار الإقصائية بفوزه 118-109 على واشنطن ويزرادز بعد أن سجل كل من كوينتين جريمز وجالين برونسون 27 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.

وبفوزه الرابع على التوالي والسابع في آخر عشر مباريات صعد نيكس إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم، إذ يحتل المركز الخامس بالقسم الشرقي.

وكان كوري كيسبرت الأكثر تسجيلا برصيد 29 نقطة لكن فريقه ويزرادرز فقد فرصة خوض ملحق التأهل للأدوار الإقصائية بعد فوز أتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 132-130 بعد وقت إضافي في وقت لاحق.

ومنح تراي يونغ 24 نقطة لأتلانتا ونفذ رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.

وكانت أمام مافريكس فرصة لانتزاع الفوز لكن لوكا دونتشيتش أهدر رمية ثلاثية قبل 0.2 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، وأحرز كايري إيرفينغ 41 نقطة في أعلى رصيد له منذ انضمامه لمافريكس.