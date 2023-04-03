NBA.. نيكس يتأهل للأدوار الإقصائية وفوز واحد يمنح ناجتس صدارة الغرب
انتزع نيويورك نيكس مقعدا في الأدوار الإقصائية بفوزه 118-109 على واشنطن ويزرادز بعد أن سجل كل من كوينتين جريمز وجالين برونسون 27 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.
وبفوزه الرابع على التوالي والسابع في آخر عشر مباريات صعد نيكس إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم، إذ يحتل المركز الخامس بالقسم الشرقي.
وكان كوري كيسبرت الأكثر تسجيلا برصيد 29 نقطة لكن فريقه ويزرادرز فقد فرصة خوض ملحق التأهل للأدوار الإقصائية بعد فوز أتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 132-130 بعد وقت إضافي في وقت لاحق.
ومنح تراي يونغ 24 نقطة لأتلانتا ونفذ رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.
وكانت أمام مافريكس فرصة لانتزاع الفوز لكن لوكا دونتشيتش أهدر رمية ثلاثية قبل 0.2 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، وأحرز كايري إيرفينغ 41 نقطة في أعلى رصيد له منذ انضمامه لمافريكس.
* ناجتس أقرب لصدارة الغرب
تفوق دنفر ناجتس على حامل اللقب جولدن ستيت وريورز 112-110 ليصبح على بعد مباراة من ضمان قمة القسم الغربي.
وفي غياب نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، للإصابة، سجل مايكل بورتر جونيور 29 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف جمال موراي 26 نقطة لناجتس، أما من وريورز فسجل كلاي طومسون وستيفن كري 25 و21 نقطة على الترتيب.
وانزلق وريورز للتعادل مع لوس أنجليس كليبرز في المركز الخامس بالغرب.
وحقق فينكس صنز فوزه الخامس على التوالي على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-118 بعد أن أحرز كيفن دورانت 35 نقطة.
وخسر أوكلاهوما سيتي للمرة الخامسة في سبع مباريات، لكنه يتقدم على مافريكس في المركز العاشر بالقسم الغربي، آخر المراكز المؤهلة لملحق الصعود للأدوار الإقصائية.
وأحرز أنطوني ديفيز 40 نقطة للمرة الثالثة بالموسم، وحقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية ليتغلب لوس أنجليس ليكرز 134-109 على هيوستون روكتس، وهو الانتصار السادس في سبع مباريات.
وسجل جيمس 18 نقطة بجانب 11 تمريرة حاسمة مع الاستحواذ على عشر كرات مرتدة.
أما يانيس أنتيتوكومبو فسجل 33 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليقود ميلووكي باكس متصدر الشرق للفوز 117-104 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.