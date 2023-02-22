ما طبيعة مرض نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال؟

تصدر اسم نهلة رمضان، الرباعة المصرية وبطلة لعبة رفع الأثقال، الأوساط الرياضية المصرية في الساعات القليلة الماضية بعدما تعرضت لوعكة صحية حادة.

وتعد نهلة رمضان من أشهر لاعبات رفع الأثقال اللاتي حققن إنجازات على الصعيد العالمي والدولي خلال مشاركاتها السابقة.

وتسلط "إرم نيوز" الضوء على طبيعة مرض نهلة رمضان والوعكة التي تعرضت لها أخيرًا.

تفاصيل مرض نهلة رمضان

أكد خالد قرني، مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، أن نهلة رمضان تعاني من مرض شديد، مطالبًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيضًا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالوقوف بجوارها.

وكشف قرني عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تفاصيل مرض نهلة رمضان، موضحًا أنها تعاني من حمى البحر المتوسط والتي تسبب لها نزيفا وذئبة حمراء في المفاصل ما أدى إلى تيبسها.

وأشار إلى أنه تم تشخيص مرض نهلة رمضان بضمور في العضلات، مؤكدًا أن الحالة تبدو متأخرة جدًّا.

وتخضع "نهلة" للعلاج في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسها، بحسب منشور خالد قرني، الذي طالب بسفرها للعلاج خارج مصر، مثل مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.

وتحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة والجهاز الهضمي بقصر العيني، عبر قناة "صدى البلد"، موضحًا أن مرض حمى البحر المتوسط عبارة عن التهاب ذاتي يحدث دون بكتيريا أو فيروس.

وأشار إلى أن التهاب المفاصل يعد أحد أهم أعراض هذا المرض الذي ينتج أيضًا عن عوامل وراثية.