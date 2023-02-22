ما طبيعة مرض نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال؟
تصدر اسم نهلة رمضان، الرباعة المصرية وبطلة لعبة رفع الأثقال، الأوساط الرياضية المصرية في الساعات القليلة الماضية بعدما تعرضت لوعكة صحية حادة.
وتعد نهلة رمضان من أشهر لاعبات رفع الأثقال اللاتي حققن إنجازات على الصعيد العالمي والدولي خلال مشاركاتها السابقة.
وتسلط "إرم نيوز" الضوء على طبيعة مرض نهلة رمضان والوعكة التي تعرضت لها أخيرًا.
تفاصيل مرض نهلة رمضان
أكد خالد قرني، مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، أن نهلة رمضان تعاني من مرض شديد، مطالبًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيضًا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالوقوف بجوارها.
وكشف قرني عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تفاصيل مرض نهلة رمضان، موضحًا أنها تعاني من حمى البحر المتوسط والتي تسبب لها نزيفا وذئبة حمراء في المفاصل ما أدى إلى تيبسها.
وأشار إلى أنه تم تشخيص مرض نهلة رمضان بضمور في العضلات، مؤكدًا أن الحالة تبدو متأخرة جدًّا.
وتخضع "نهلة" للعلاج في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسها، بحسب منشور خالد قرني، الذي طالب بسفرها للعلاج خارج مصر، مثل مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.
وتحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة والجهاز الهضمي بقصر العيني، عبر قناة "صدى البلد"، موضحًا أن مرض حمى البحر المتوسط عبارة عن التهاب ذاتي يحدث دون بكتيريا أو فيروس.
وأشار إلى أن التهاب المفاصل يعد أحد أهم أعراض هذا المرض الذي ينتج أيضًا عن عوامل وراثية.
ردود فعل واسعة
ونالت قضية مرض نهلة رمضان ردود أفعال واسعة، خاصة أن البطلة صاحبة الـ38 عامًا، سبق أن حققت إنجازات دولية في لعبة رفع الأثقال.
وتمارس نهلة رمضان رياضة رفع الأثقال منذ 34 عامًا تحت قيادة والدها الراحل رمضان عبد المعطي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للسيدات للعبة.
وشاركت نهلة رمضان في دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 في أثينا، كما شاركت في أولمبياد 2012 في لندن وحققت المركز الرابع في منافسات الوزن الثقيل (أكبر من 75 كيلوغراما).
وحققت نهلة رمضان 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار عام 2003 التي أقيمت في كندا في وزن 76 كيلو غراما، كما حققت 3 ذهبيات في بطولة الجائزة الكبرى للناشئين.
وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الرياضة المصرية، لـ"إرم نيوز"، إن هناك متابعة مكثفة لحالة البطلة المصرية بعد وصول تقرير شامل من جانب الفريق الطبي المعالج لها، وآخر تطورات حالتها الصحية وتقديمه لوزير الرياضة.
وأشار إلى أن وزير الرياضة سيبدأ إجراءات علاجها في أفضل المستشفيات سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي سيتواصل مع نهلة وأسرتها خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالتها.