تايسون فيوري بطل مجلس‭ ‬الملاكمة العالمي يواجه ديريك تشيسورا للمرة الثالثة

سيدافع تايسون فيوري عن لقب مجلس الملاكمة العالمي في وزن الثقيل بخوض نزال ثالث أمام ديريك تشيسورا في استاد توتنهام هوتسبير في الثالث من ديسمبر كانون الأول، ويبدو أن فرص مواجهة أنطوني جوشوا تبددت بالفعل.

وفاز فيوري (34 عاما) بسهولة في المواجهتين السابقتين أمام المخضرم تشيسورا في 2011، و2014.

وأكد مروّج المباريات فرانك وارين،اليوم الخميس، إقامة النزال الثالث بينهما، وسيكون الأول لفيوري منذ هزم ديليان وايت في استاد ويمبلي في أبريل نيسان الماضي.

لكن المواجهة لم تكن المرجوة للبريطاني فيوري بعد إلغاء نزاله أمام مواطنه جوشوا لانهيار المفاوضات الشهر الماضي.

وعقب تغلبه على وايت أعلن فيوري اعتزاله، لكنه أفصح بعد ذلك عن رغبته في مواجهة الأوكراني أولكسندر أوسيك العام المقبل. بعد أن تغلب أوسيك على جوشوا للمرة الثانية بتوزيع النقاط في السعودية في أغسطس آب الماضي.

ويحتفظ أوسيك بأحزمة الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية للملاكمة.

ولم يخسر فيوري في 32 نزالا، أما تشيسورا (38 عاما) فأنهى سلسلة من ثلاث هزائم متتالية حين تفوق على كوبرات بوليف، في يوليو تموز.

وفي مؤتمر صحفي في استاد توتنهام شرح فيوري لماذا يواجه تشيسورا مجددا.

وقال، اليوم الخميس: "عرضنا على آخرين ولم يستجيبوا، عرضنا على ديريك تشيسورا ورحب، إنه شجاع واليوم نفتقد الشجاعة في مجتمع الملاكمة".

وأضاف: "أحترمه وأنا من مشجعيه، يقاتل الجميع وكل العظماء من جيله، خسر 12 مرة لكن جميعها تقريبا أمام أبطال للعالم، أوسيك هزم جوشوا بطريقة أسهل من تعامله مع ديريك، يقدم أفضل أداء في كل نزال".

وتابع: "لكن هذا لن يكون كافيا ليهزمني".

وقال المروّج وارين سابقا، إن فيوري إذا تفوق على تشيسورا قد يواجه أوسيك في فبراير شباط، ولكن ليس في بريطانيا.