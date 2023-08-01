جماهير فيليز الأرجنتيني تهاجم لاعبي الفريق تحت تهديد السلاح

وأبلغ المهاجم جيانلوكا برستياني شبكة "ئي.إس.بي.إن: "الليلة الماضية عندما وصلنا إلى الاستاد لأخذ سياراتنا والعودة إلى منازلنا، وجدنا المكان مظلمًا عندما وصلت سيارات الجماهير ربما كانت خمس أو ست سيارات، تعرضت لضربتين في الوجه عندما كنت أحاول الوصول إلى سترتي، كنت خائفًا، ولم يرغب زملائي في العودة إلى منازلهم خوفًا من أن تتبعهم الجماهير".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 17 عامًا مشيرا إلى أن الواقعة جعلته يفكر في الرحيل عن النادي عندما هتف أحدهم "اخرج من السيارة أو سأطلق النيران على ساقك'".

وكان ليوناردو خارا مدافع بوكا جونيورز السابق بين اللاعبين الذين تعرضوا لتهديدات.

وأبلغ خارا إذاعة محلية: "سيارة وقفت أمامي وأراد من فيها أن أخرج من سيارتي وقالوا إنهم سيطلقون النيران على ساقي".

كما تعرَّض المهاجم سانتياجو كاسترو والمدافع فرانشيسكو أورتيجا للاعتداء.

وقال النادي في بيان: "أتليتيكو فيليز يدين الموقف المخيف الذي تعرَّض له بعض لاعبي الفريق الأول".